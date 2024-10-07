Олимпийская чемпионка из России: иностранцы подчеркивают, что не хватает российских спортсменок

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Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании, высказалась о взглядах зарубежных спортсменов на отстранение российских атлетов. Она отметила, что есть люди, которые выступают за возвращение России к участию в международных соревнованиях. Комментарии были опубликованы на сайте Metaratings.ru. Об этом сообщает Газета. Ru.

Фото: pxhere

"При этом есть те, кто действительно нас ждут, хотят, чтобы Россия вернулась на мировую арену. Иностранные спортсмены периодически пишут нам, говорят, что не хватает российских спортсменок. Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, именно то, что привносила всегда сборная России на соревнованиях", — заявила Ромашина.

С 2022 года Международная федерация плавания исключила российских синхронисток из участия в своих турнирах. В 2023 году Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, однако синхронистки вновь не смогли выступить, так как им было запрещено соревноваться в групповых дисциплинах.

6 февраля 2023 года Светлана Ромашина объявила о завершении своей карьеры.

34-летняя спортсменка завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году (групповое выступление), а также в Лондоне в 2012, Рио-де-Жанейро в 2016 и Токио в 2020, где она выиграла по две золотые награды в групповом и дуэтном соревнованиях. Кроме того, ей принадлежат 13 побед на чемпионатах Европы и 21 — на чемпионатах мира.

С 2009 по 2012 год, а также в период с 2015 по 2016 год, она соревновалась в паре с Натальей Ищенко. В промежутке с 2013 по 2014 год и после 2019 года её партнёршей стала Светлана Колесниченко.

Уточнения

Светла́на Алексе́евна Рома́шина (род. 21 сентября 1989, Москва) — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании. Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы.



Ната́лья Серге́евна И́щенко (8 апреля 1986, Смоленск, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, выступавшая в синхронном плавании. Пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все 4 вида.

