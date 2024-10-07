Олимпийская чемпионка из России: иностранцы подчеркивают, что не хватает российских спортсменок

Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании, высказалась о взглядах зарубежных спортсменов на отстранение российских атлетов. Она отметила, что есть люди, которые выступают за возвращение России к участию в международных соревнованиях. Комментарии были опубликованы на сайте Metaratings.ru. Об этом сообщает Газета. Ru.
"При этом есть те, кто действительно нас ждут, хотят, чтобы Россия вернулась на мировую арену. Иностранные спортсмены периодически пишут нам, говорят, что не хватает российских спортсменок. Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, именно то, что привносила всегда сборная России на соревнованиях", — заявила Ромашина.
С 2022 года Международная федерация плавания исключила российских синхронисток из участия в своих турнирах. В 2023 году Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, однако синхронистки вновь не смогли выступить, так как им было запрещено соревноваться в групповых дисциплинах.
6 февраля 2023 года Светлана Ромашина объявила о завершении своей карьеры.
34-летняя спортсменка завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году (групповое выступление), а также в Лондоне в 2012, Рио-де-Жанейро в 2016 и Токио в 2020, где она выиграла по две золотые награды в групповом и дуэтном соревнованиях. Кроме того, ей принадлежат 13 побед на чемпионатах Европы и 21 — на чемпионатах мира.
С 2009 по 2012 год, а также в период с 2015 по 2016 год, она соревновалась в паре с Натальей Ищенко. В промежутке с 2013 по 2014 год и после 2019 года её партнёршей стала Светлана Колесниченко.
Светла́на Алексе́евна Рома́шина (род. 21 сентября 1989, Москва) — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании. Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы.
Ната́лья Серге́евна И́щенко (8 апреля 1986, Смоленск, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, выступавшая в синхронном плавании. Пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все 4 вида.
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