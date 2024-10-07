Мирра Андреева: 17-летняя россиянка дебютирует в топ-20 WTA

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Российская теннисистка Мирра Андреева достигла нового карьерного этапа, впервые попав в двадцатку лучших согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации. В понедельник WTA представила обновленный список сильнейших спортсменок мира, и главным событием стало включение 17-летней россиянки в топ-20. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: pxhere

Россиянка Мирра Андреева улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись с 22-го до 19-го места, согласно свежему обновлению на официальном сайте организации.

На минувшей неделе она пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 1000, который проходил в Пекине, но потерпела поражение от китаянки Чжэн Циньвэнь.

На вершине рейтинга WTA по-прежнему находится польская теннисистка Ига Свентек. Вторую позицию занимает белоруска Арина Соболенко, а на третьем месте расположена американка Джессика Пегула. Кроме того, в топ-20 значатся еще три российские спортсменки: Дарья Касаткина занимает 11-е место, Анна Калинская — 13-е, а Диана Шнайдер — 16-е.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, мастер спорта России (2023). Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.



Женская теннисная ассоциация (англ. Women's Tennis Association, WTA) — управляющая организация серии элитных соревнований женского профессионального тенниса, основанная в 1973 году американской теннисисткой Билли-Джин Кинг.

