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Легенда хоккея Борис Михайлов празднует своё 80-летие

1:28
Спорт

Известный советский хоккеист и наставник, один из легендарных игроков тройки нападения сборной России и ЦСКА, Борис Михайлов празднует свой юбилей — 80 лет. Об этом сообщает "Российская газета".

Легенда хоккея Борис Михайлов празднует своё 80-летие
Фото: commons.wikimedia

Борис Михайлов дважды завоевывал олимпийское золото в составе сборной Советского Союза, становился семикратным чемпионом мира и принимал участие в легендарных Суперсериях против канадских хоккеистов в 1972 и 1974 годах. Он проявил себя как капитан команды, а также удостаивался титула лучшего снайпера на мировых чемпионатах и Олимпийских играх.

В составе московского ЦСКА Михайлов многократно поднимался на высшую ступень пьедестала чемпионата СССР, выступая вместе с Владимиром Петровым и Валерием Харламовым в одной атакующей тройке.

По окончании своей хоккейной карьеры Михайлов не оставил спорт и продолжил трудиться в этой сфере. Свой путь тренера он начал в ленинградском СКА.

Под его руководством в 1993 году сборная России завоевала титул чемпионов мира. В 2002 году команда дошла до финала, где получила серебряные медали. В 2000 году Михайлова удостоили чести включить в зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.

Уточнения

Бори́с Петро́вич Миха́йлов (род. 6 октября 1944, Москва) — советский хоккеист, советский и российский тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1969), Заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер России. Полковник.
 

ЦСКА — российский хоккейный клуб из Москвы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Основан в 1946 году под названием ЦДКА (Центральный дом Красной Армии).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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