Тренер Личка рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" после поражения от ЦСКА

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился впечатлениями об атмосфере в раздевалке после поражения от ЦСКА (1:2) в московском дерби в 11-м туре РПЛ.
Он отметил, что противник был сильнее в первом тайме и мог забить им три гола, но благодаря выступлению вратаря Лунёва команде удалось остаться в игре.
По словам тренера, в перерыве игроки стали обсуждать ситуацию довольно напряжённо, и Личка почти не вмешивался, проведя лишь две замены.
После перерыва ситуация у команды улучшилась. Тренер был уверен, что ошибка, приведшая к пропущенному голу, не повторится.
"В перерыве игроки в раздевалке между собой начали жёстко разговаривать до того, как я к ним зашёл. Я почти не говорил, сделал две замены. Потом у нас получилось получше. Я был уверен, что ситуация в моменте с пропущенным мячом не повторится, — сказал Личка в эфире "Матч ТВ".
"Динамо" занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 матчах. ЦСКА также имеет 20 очков и располагается на четвертом месте.
Марцел Ли́чка (чеш. Marcel Lička; род. 17 июля 1977, Острава[…]) — чешский футболист и футбольный тренер, главный тренер московского «Динамо».
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