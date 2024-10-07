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Тренер Личка рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" после поражения от ЦСКА

1:15
Спорт

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился впечатлениями об атмосфере в раздевалке после поражения от ЦСКА (1:2) в московском дерби в 11-м туре РПЛ.

Тренер Личка рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" после поражения от ЦСКА
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что противник был сильнее в первом тайме и мог забить им три гола, но благодаря выступлению вратаря Лунёва команде удалось остаться в игре.

По словам тренера, в перерыве игроки стали обсуждать ситуацию довольно напряжённо, и Личка почти не вмешивался, проведя лишь две замены.

После перерыва ситуация у команды улучшилась. Тренер был уверен, что ошибка, приведшая к пропущенному голу, не повторится.

"В перерыве игроки в раздевалке между собой начали жёстко разговаривать до того, как я к ним зашёл. Я почти не говорил, сделал две замены. Потом у нас получилось получше. Я был уверен, что ситуация в моменте с пропущенным мячом не повторится, — сказал Личка в эфире "Матч ТВ".

"Динамо" занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 матчах. ЦСКА также имеет 20 очков и располагается на четвертом месте.

Уточнения

Марцел Ли́чка (чеш. Marcel Lička; род. 17 июля 1977, Острава[…]) — чешский футболист и футбольный тренер, главный тренер московского «Динамо». 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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