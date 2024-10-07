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Синнер сообщил, что он не делал предложение Анне Калинской

0:51
Спорт

Теннисист из Италии Янник Синнер рассказал о том, что от него не поступало никаких предложений руки и сердца российской теннисистке Анне Калинской.

Синнер сообщил, что он не делал предложение Анне Калинской
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

На пресс-конференции теннисист не подтвердил эту информацию, отметив, что ничего такого в его жизни не произошло.

"Для меня это тоже было новостью, честно говоря (смеется). Нет, я не спрашивал и ничего не произошло", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее сама Калинская опровергла информацию о возможной свадьбе.

В начале октября издание Corriere dello Sport сообщило о предполагаемом предложении со стороны Синнера россиянке после US Open.

В мае 23-летний итальянец подтвердил свои отношения с 25-летней россиянкой.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

А́нна Никола́евна Кали́нская (род. 2 декабря 1998, Москва) — российская теннисистка, победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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