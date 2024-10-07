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Лучшие упражнения из пилатеса для пресса

2:19
Спорт

Сотня

Сотня — это классическое упражнение пилатеса, которое разогревает тело и задействует основные мышцы.

Лучшие упражнения из пилатеса для пресса
Фото: flickr.com by Tyler Read, CC BY 2.0

Лягте на спину, подняв ноги в положение, когда колени согнуты под углом 90 градусов. Поднимите голову, шею и плечи от коврика. Вытяните руки прямо по бокам. Качайте руки вверх и вниз на вдохе на пять счетов, а затем на выдохе еще на пять счетов. Выполните 100 раз.

Растяжка на одной ноге

Лягте на спину, согнув колени и поставив голени параллельно полу. Поднимите голову, шею и плечи от коврика. Вытяните правую ногу под углом 45 градусов, подтягивая левое колено к груди. Поменяйте ноги, вытягивая левую ногу и втягивая правое колено. Продолжайте чередовать ноги в течение трех подходов по 10 повторений на каждую ногу.

Растяжка на двух ногах

Лягте на спину, согнув колени и поставив голени параллельно полу. Поднимите голову, шею и плечи от коврика. Вытяните обе ноги под углом 45 градусов, дотягивая руки до головы. Обведите руками и подтяните колени обратно к груди. Повторяйте движение, сохраняя контроль на протяжении трех подходов по 10 повторений.

Крест-накрест

Лягте на спину, руки за головой и согнув колени. Поднимите голову, шею и плечи от коврика. Вытяните правую ногу под углом 45 градусов, поворачивая туловище, чтобы подтянуть левый локоть к правому колену. Поменяйте сторону, вытягивая левую ногу и скручиваясь, чтобы подтянуть правый локоть к левому колену. Продолжайте чередовать стороны в течение трех подходов по 10 повторений с каждой стороны.

Круги ногами

Лягте на спину, уперев руки по бокам. Поднимите правую ногу прямо вверх к потолку. Нарисуйте ногой небольшой круг, двигаясь от бедра. Завершите круги в одном направлении, затем переключитесь на противоположное. Опустите правую ногу и повторите с левой ногой три подхода по 10 кругов в каждом направлении на каждую ногу.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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