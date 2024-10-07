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Российские пловцы получили заслуженное признание в Международном зале славы

2:07
Спорт

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина и золотой призер Игр в составе сборной СССР по водному поло Владимир Акимов были удостоены чести быть включенными в Международный зал славы плавания (ISFOH). Об этом сообщает "Российская газета".

Российские пловцы получили заслуженное признание в Международном зале славы
Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay, PDM

Церемония состоялась в главном офисе ISFOH, расположенном в Форт-Лодердейле, США. На мероприятии присутствовала Юлия Пахалина, которая переехала из Пензы в Хьюстон еще в 2002 году. Вместо Владимира Акимова, трагически ушедшего из жизни в 1987 году, награду за него получил его сын Роман.

Пахалина стала шестой женщиной из России, представляющей спорт в прыжках в воду, удостоенной чести войти в Международный зал славы плавания. Ранее это звание получили Владимир Васин, Елена Вайцеховская, Ирина Калинина, Дмитрий Саутин и Ирина Лашко. Среди ватерполистов, помимо Акимова, в этом почетном списке также значится Евгений Шаронов.

Юлия Пахалина, которой сейчас 47 лет, достигла значительных высот в спорте, став олимпийской чемпионкой на Играх в Сиднее в 2000 году в дисциплине синхронные прыжки с трехметрового трамплина. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах она завоевала как серебряную, так и бронзовую медали, а на Играх в Пекине в 2008 году удостоилась двух серебряных наград. Кроме того, ей удалось трижды стать чемпионкой мира и восемь раз выиграть золотые медали на чемпионатах Европы.

Владимир Акимов, покинувший этот мир в возрасте 34 лет, стал частью сборной СССР, которая одержала победу на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Через два года он вновь отметил свой успех, завоевав титул на чемпионате мира, проходившем в эквадорском Гуаякиле.

Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Паха́лина (род. 12 сентября 1977, Пенза) — российская прыгунья в воду. Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.
 

Акимов Владимир Иванович (1953—1987) — советский ватерполист, тренер.

Еле́на Серге́евна Вайцехо́вская (род. 1 марта 1958 года, Львов, Украинская ССР) — советская спортсменка (прыжки в воду), российская спортивная журналистка.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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