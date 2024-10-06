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Газзаев считает, что сборная России в любом случае должна собираться, даже в отсутствие соперников

1:43
Спорт

Бывший наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев выразил свое мнение относительно того, что сборная не смогла найти себе противников на октябрьский сбор.

Газзаев считает, что сборная России в любом случае должна собираться, даже в отсутствие соперников
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации, CC BY 4.0

Газзаев подчеркнул, что несмотря на отсутствие соперников, необходимо проводить сборы, и в этом вопросе не должно быть никаких разногласий. РФС активно искал партнеров для товарищеских игр, однако иногда это бывает затруднительно. На его взгляд, в случае сорвавшегося поиска оппонентов, важно собрать короткий сбор и устроить внутренний матч между игроками.

"Сборная в любом случае должна собираться. Тут двух мнений быть не должно. РФС предпринимает все усилия, чтобы найти спарринг-партнера, но, к сожалению, не всегда получается. Раз не получилось найти соперника, значит нужно провести кратковременный сбор и обязательно сыграть между собой", — сказал Газзаев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Газзаев подчеркнул важность того, чтобы сборная находила возможности для тренировок и сборов, так как это позволяет не только оценить потенциал игроков, но и регулярно собираться вместе. Проведение внутренних матчей с доступом для зрителей может быть интересным для болельщиков, помогая им ознакомиться с потенциальными участниками национальной команды.

Согласно сообщениям, Пакистан и Танзания отказались от матчей с Россией в октябре и предложили перенести их на ноябрь. Планируемый учебно-тренировочный сбор сборной должен начаться в Новогорске под Москвой 7 октября, однако на данный момент оппоненты все еще не найдены.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Газза́ев (род. 7 августа 1954, Орджоникидзе) — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, государственный и политический деятель. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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