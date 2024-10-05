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Две сборные отказались проводить матчи с Россией в октябре

2:05
Спорт

Пакистанская федерация футбола заявила, что у них не хватит времени на подготовку к матчу с Россией в октябре и предложила перенести его на ноябрь. Об этом сообщил менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.

Две сборные отказались проводить матчи с Россией в октябре
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Пакистанская федерация футбола получила от Российского футбольного союза предложение провести товарищеский матч между сборными на одном из российских стадионов в октябре. Однако ПФФ предложила перенести матч на ноябрь, чтобы обеспечить надлежащую подготовку к игре. На данный момент они ждут ответа от РФС.

Помимо Пакистана, от проведения товарищеского матча с российской сборной в октябре отказалась и Федерация футбола Танзании.

Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария отметил, что в октябре товарищеский матч с российской сборной не возможен из-за двух игр отбора на Кубок Африки с Конго. Кария не исключил возможность провести матч с Россией в ноябре или в следующие паузы на игры сборных.

В понедельник, 7 октября, в клубном футболе начнется перерыв на матчи сборных, который продлится до 16 октября. На данный момент сборная России не смогла договориться о проведении игр в октябре.

Андрей Аршавин, заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита", ранее сообщил, что сбор национальной команды России отменят из-за отсутствия соперников. Он считает, что отмена сбора сборной России в октябре — правильное решение, так как у футболистов нет игр, и им нужно отдохнуть.

С февраля 2022 года российские команды отстранены от всех международных турниров из-за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России проводит только товарищеские матчи. В последней встрече в сентябре Россия в гостях обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008).

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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