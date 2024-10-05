Овечкин вошёл в историю НХЛ как самый высокооплачиваемый игрок

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ, заработав за свою карьеру, включая сезон 2024/25, $149,2 млн.
В прошлом сезоне лидером в списке самых высокооплачиваемых игроков был канадский форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, который заработал $141,3 млн. Российский нападающий Александр Овечкин занимал второе место с $138,2 млн.
В текущем сезоне зарплата Овечкина составит $11 млн, в то время как капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби получит $3 млн.
Евгений Малкин поднялся с пятого на третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, заработав за карьеру $132,3 млн. В текущем сезоне он получит $5,6 млн, что позволило ему обогнать по общему заработку завершивших карьеру в НХЛ канадца Ши Уэбера ($129 млн) и чеха Яромира Ягра ($128,1 млн).
Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.