Овечкин вошёл в историю НХЛ как самый высокооплачиваемый игрок

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ, заработав за свою карьеру, включая сезон 2024/25, $149,2 млн.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

В прошлом сезоне лидером в списке самых высокооплачиваемых игроков был канадский форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, который заработал $141,3 млн. Российский нападающий Александр Овечкин занимал второе место с $138,2 млн.

В текущем сезоне зарплата Овечкина составит $11 млн, в то время как капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби получит $3 млн.

Евгений Малкин поднялся с пятого на третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, заработав за карьеру $132,3 млн. В текущем сезоне он получит $5,6 млн, что позволило ему обогнать по общему заработку завершивших карьеру в НХЛ канадца Ши Уэбера ($129 млн) и чеха Яромира Ягра ($128,1 млн).

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.



Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

