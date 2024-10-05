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Астролог предупредила Дзюбу о возможной обиде со стороны Карпина

0:55
Спорт

Форвард "Акрона" Артём Дзюба на шоу "Натальная карта" в шуточной форме извинился перед тренером Валерием Карпиным за свой переход из "Спартака" в "Зенит" в 2015 году.

Астролог предупредила Дзюбу о возможной обиде со стороны Карпина
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

На шоу "Натальная карта" Дзюбе рассказали, что Карпин кармически не простил его уход из "Спартака", и теперь им нужно разрешить кармические узлы. Дзюба шутя извинился перед тренером.

В последний день трансферного окна в России Дзюба подписал контракт с "Акроном" в качестве свободного агента. В прошлом сезоне 36-летний нападающий выступал за "Локомотив". Дзюба дебютировал за "Акрон" в матче чемпионата Российской премьер-лиги против "Химок" (3:0), сделав голевую передачу.

Статистика Дзюбы на данный момент в "Акроне" включает 1 гол и 3 голевые передачи.

 

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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