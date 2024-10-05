Свищев обратился к посольству РФ в Финляндии с требованием отреагировать на оскорбления в адрес россиян

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил своё мнение об оскорблениях в адрес российских футболистов во время матча в Финляндии. Об этом сообщил телеканал "Матч ТВ".

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Свищев назвал произошедшее неприемлемым, но отметил, что организаторы матча правильно отреагировали, остановив игру и наказав нарушителей.

Депутат считает, что посольство РФ в Финляндии должно отреагировать на случай оскорблений российских футболистов, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Напомним, что 4 октября во время матча чемпионата Финляндии между ТПС из Турку и "Яро" из Пиетарсаари произошел инцидент с оскорблением двух российских футболистов "Яро" Сергея Лазарева и Сергея Еременко. Встречу остановили, а семерых фанатов удалили со стадиона.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Свищёв (род. 22 мая 1969, Москва) — российский политический и государственный деятель.

