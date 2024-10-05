Феминизм в спорте: как женщины борются за свои права на спортивных аренах мира

Спорт всегда был ареной борьбы, но в последние годы на первый план выходит новая битва — за равенство. Женщины-спортсменки все чаще высказываются об этом, требуя уважения, равных условий и возможностей в спорте. Феминизм в спорте становится движением изменения, и его влияние ощущается во всем мире.
Одна из самых острых проблем — неравные гонорары для женщин и мужчин в одних и тех же видах спорта. Например, женщины-теннисистки зарабатывают значительно меньше, чем мужчины-теннисисты, несмотря на то, что их спортивные результаты часто не уступают мужским.
Женщинам-спортсменкам часто трудно найти спонсоров, а реклама их достижений не так широко освещается в СМИ, что лишает их дополнительных финансовых и маркетинговых возможностей.
Женские команды и спортсменки часто лишены необходимых ресурсов: тренировочных баз, оборудования, тренеров, медицинской помощи.
Международные спортивные организации начинают обращать внимание на проблему неравенства и принимать меры по её решению. Например, Международный олимпийский комитет (МОК) проводит программы по продвижению женского спорта и увеличению финансирования женских команд. СМИ и общественность начинают обращать больше внимания на достижения женщин-спортсменок.
Футболистки сборной США, боровшиеся за равенство в оплате труда, достигли согласия о выплате 24 миллионов долларов для урегулирования спора о дискриминации. Игроки требовали равную зарплату с мужской сборной, а также призовые и бонусы. С 2016 года женская национальная команда судилась с Федерацией футбола США (USSF), требуя равной с мужской сборной оплаты труда.
Женщины-спортсменки доказывают свою силу, выносливость и талант, борясь за свои права и вдохновляя других женщин и девочек по всему миру.
Фемини́зм (от femina с лат. — «женщина») — спектр идеологий, политических и социальных движений, направленных на расширение и уравнивание политических, экономических, личных и социальных прав женщин с правами мужчин и преодоление сексизма.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.