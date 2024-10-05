4 совета женщинам, как избавиться от жира на животе

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

1. Кардиотренировка

Кардио может и должно стать вашим новым лучшим другом. Когда дело доходит до похудения и удержания веса, ключевым моментом является наличие надежной физической формы.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Выполнение аэробных упражнений является наиболее продуктивным методом избавления от абдоминального жира, который представляет серьезную опасность для здоровья.

2. Выполняйте регулярные силовые тренировки

Силовые тренировки являются еще одним важным компонентом режима тренировок, когда речь идет о похудении. Силовые тренировки сжигают калории, пока вы находитесь в тренажерном зале и пока вы восстанавливаетесь дома. Если вы хотите выглядеть подтянутым, силовые тренировки — это то, что вам нужно.

3. Употребляйте продукты с высоким содержанием белка

Добавление нежирного белка в пищу — отличный способ чувствовать себя сытым, не потребляя много лишних калорий. Курица, рыба и растительные белки являются отличным источником питательных веществ и хорошо сочетаются с вашими силовыми тренировками.

4. Обсудите свои цели по снижению веса со своим врачом

Потеря веса на самом деле заключается в поддержании диеты и физических упражнениях. Если вы чувствуете, что делали все правильно, чтобы похудеть, но это просто не помогает, поговорите со своим врачом.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

