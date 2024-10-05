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Фитнес-тренер раскрыла, для чего нужна динамическая растяжка

1:36
Спорт

В интервью для "Спорт-Экспресс" фитнес-тренер Елена Соболь раскрыла преимущества динамической растяжки перед тренировкой.

Фитнес-тренер раскрыла, для чего нужна динамическая растяжка
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, CC BY 2.0

По её словам, динамический стретчинг и суставная разминка крайне важны перед интенсивной физической нагрузкой, так как они не только повышают эффективность, но и снижают риск травм.

"Самый лучший способ провести эффективную разминку, которая займет минимум времени, — это объединить динамическую растяжку и суставную разминку. 5-7 минут уделите разогреву суставов и мышц и еще 5-7 минут потратьте на их динамическое растягивание", — пояснила фитнес-тренер.

Специалист подчеркнула, что динамический стретчинг направлен на увеличение кровотока к мышцам, улучшение функциональной подвижности и гибкости тела. Спортсмен постепенно готовит организм к предстоящей нагрузке, развивая баланс и контроль.

Фитнес-тренер рекомендует начинать динамическую растяжку с менее интенсивных упражнений, таких как провороты рук с палкой, развороты плеч и растягивание квадрицепса. Затем следует переходить к более энергозатратным упражнениям: развороты в приседе, махи ногами в стороны, боковые выпады, наклоны к ноге и со скрещенными ногами, как добавила Елена Соболь.

Однако динамическая растяжка не подходит всем. Людям с травмами или заболеваниями опорно-двигательного аппарата рекомендуется проводить такие разминки под наблюдением реабилитолога, как резюмировала тренер.

Уточнения

Четырёхгла́вая мы́шца бедра́ (квадри́цепс, лат. Musculus quadriceps femoris) занимает всю переднюю и отчасти боковую поверхность бедра. 

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — «нагой, раздетый»; родственное слово — «гимназия») — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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