Фитнес-тренер раскрыл, при каких условиях начинается процесс жиросжигания

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин в беседе со "Спорт-экспресс" подчеркнул, что снижение количества жира в организме требует создания дефицита получаемой энергии, то есть калорий. Для этого необходимо сбалансированное питание и физическая активность.

Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, CC BY-SA 4.0

"Для похудения потребуются и кардиотренировки, и силовые. Кардио — это энергозатратные упражнения, которые помогают поддерживать тело в тонусе и скидывать вес. А силовые упражнения ускоряют обмен веществ, а главное, жир продолжает сгорать даже после занятий", — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что мужчины и женщины худеют по-разному. По его мнению, женщины быстрее накапливают жир, поскольку их организм имеет естественную программу для вынашивания детей. С другой стороны, мужчинам намного проще избавиться от жира, а кроме того, легче нарастить мышцы.

"Поэтому женщинам дольше и сложнее приходится добиваться идеальной фигуры", — дополнил Денис Соломин.

Денис Соломин также отметил, что молодым людям проще сбросить лишние килограммы. Однако после 30 лет обмен веществ начинает замедляться, что необходимо учитывать при составлении тренировочной программы. Это означает, что физическая активность и диета должны быть еще более сбалансированными и эффективными для достижения желаемых результатов.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

