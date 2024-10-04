Антон Слепышев приостановил действие контракта с "Динамо"

30-летний российский хоккеист Антон Слепышев, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, приостановил действие контракта с московским "Динамо" по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает Telegram-канал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение "Динамо" с Антоном Слепышевым действовало до 31 мая 2025 года.
Спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин отметил, что форвард принял непростое решение о приостановке контракта. Он подчеркнул, что не существует конфликтов или разногласий с игроком, а Антон Слепышев является важной частью коллектива "Динамо". Сопин пожелал Слепышеву всего лучшего и ожидает его возвращения в команду.
Анто́н Влади́мирович Сле́пышев (род. 13 мая 1994, Пенза, Россия) — российский хоккеист, левый нападающий.
Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.