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Антон Слепышев приостановил действие контракта с "Динамо"

Спорт

30-летний российский хоккеист Антон Слепышев, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, приостановил действие контракта с московским "Динамо" по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает Telegram-канал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Антон Слепышев приостановил действие контракта с "Динамо"
Фото: wikimedia.org by Veccamus, CC BY-SA 3.0

Соглашение "Динамо" с Антоном Слепышевым действовало до 31 мая 2025 года.

Спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин отметил, что форвард принял непростое решение о приостановке контракта. Он подчеркнул, что не существует конфликтов или разногласий с игроком, а Антон Слепышев является важной частью коллектива "Динамо". Сопин пожелал Слепышеву всего лучшего и ожидает его возвращения в команду.

Уточнения

Анто́н Влади́мирович Сле́пышев (род. 13 мая 1994, Пенза, Россия) — российский хоккеист, левый нападающий. 

Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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