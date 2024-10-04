Александр Головин продлил контракт с клубом "Монако" до 2029 года

28-летний российский футболист Александр Головин продлил контракт с французским клубом "Монако" до 2029 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение продлевает контракт Головина, который ранее истекал в 2026 году. Александр Головин уже выступает за "Монако" с 2018 года, до этого он играл за ЦСКА. За монегасков он провел 209 матчей и забил 31 гол.
По словам Головина, он счастлив в "Монако" и готов полностью отдавать себя ради команды. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Головина в 30 миллионов евро.
Алекса́ндр Серге́евич Голови́н (род 30 мая 1996, Калтан, Кемеровская область) — российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России (2018).
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