Александр Головин продлил контракт с клубом "Монако" до 2029 года

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28-летний российский футболист Александр Головин продлил контракт с французским клубом "Монако" до 2029 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Новое соглашение продлевает контракт Головина, который ранее истекал в 2026 году. Александр Головин уже выступает за "Монако" с 2018 года, до этого он играл за ЦСКА. За монегасков он провел 209 матчей и забил 31 гол.

По словам Головина, он счастлив в "Монако" и готов полностью отдавать себя ради команды. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Головина в 30 миллионов евро.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Голови́н (род 30 мая 1996, Калтан, Кемеровская область) — российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России (2018).

