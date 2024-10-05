Мэр Парижа передала музею ОИ свой гидрокостюм, в котором она погрузилась в Сену

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Мер Парижа Анн Идальго подарила музею Олимпийских игр гидрокостюм, в котором она купалась в Сене перед началом Олимпиады-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

В своих социальных сетях градоначальник написала, что река Сена стала центром Игр 2024 в Париже, начиная с церемонии открытия и заканчивая триатлоном, и это имело значительное значение, поскольку благодаря играм река снова стала местом для купания.

"От церемонии открытия до соревнований по триатлону Сена была сердцем Игр 2024 года в Париже. И это немаловажно, поскольку именно Игры позволили нашей реке, настоящему зеленому легкому, снова стать пригодной для купания", — отметила Идальго в своих соцсетях.

Перед стартом турнира в Париже общественные деятели высказывали критику в адрес состояния основной реки Французской столицы. Идальго, в присутствии представителей СМИ, купалась в Сене, чтобы продемонстрировать пригодность реки для проведения соревнований.

Предварительно было объявлено, что на очистку Сены было потрачено почти 1,5 миллиарда евро. Тем не менее, из-за плохого состояния реки были перенесены олимпийские тренировочные заплывы и официальные старты.

Уточнения

Анн Идальго (фр. Anne Hidalgo; род. 19 июня 1959, Сан-Фернандо, Андалусия, Испания) — французский политик, мэр Парижа (с 2014 года).



Се́на (фр. Seine [sɛn], лат. Sequana) — река во Франции.



