Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стремится к снайперскому рекорду, установленному Уэйном Гретцки. Это мнение высказал тренер и бывший наставник "Спартака" Федор Канарейкин.
Тренер отметил, что Овечкин, долгое время играющий на высоком уровне, имеет амбициозную цель в своей хоккейной карьере.
"Рекорд — это, наверное, уже цель жизни, долгой хоккейной жизни нашей звезды. Сейчас поставлено на карту очень многое. Овечкин является многолетней звездой "Вашингтона", и там, конечно, ждут этого рекорда — так же, как и мы, россияне", — сказал Канарейкин, слова которого приводит Газета. Ru.
Выразив сомнения в достижении рекорда российским хоккеистом в текущем сезоне, Канарейкин выразил надежду на успех Овечкина в борьбе за эту важную цель.
Овечкин, занимающий второе место в списке снайперов после Гретцки, продолжает демонстрировать выдающиеся спортивные достижения и стремиться к своей цели.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.