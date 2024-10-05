Тренер Канарейкин назвал цель жизни Александра Овечкина

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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стремится к снайперскому рекорду, установленному Уэйном Гретцки. Это мнение высказал тренер и бывший наставник "Спартака" Федор Канарейкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

Тренер отметил, что Овечкин, долгое время играющий на высоком уровне, имеет амбициозную цель в своей хоккейной карьере.

"Рекорд — это, наверное, уже цель жизни, долгой хоккейной жизни нашей звезды. Сейчас поставлено на карту очень многое. Овечкин является многолетней звездой "Вашингтона", и там, конечно, ждут этого рекорда — так же, как и мы, россияне", — сказал Канарейкин, слова которого приводит Газета. Ru.

Выразив сомнения в достижении рекорда российским хоккеистом в текущем сезоне, Канарейкин выразил надежду на успех Овечкина в борьбе за эту важную цель.

Овечкин, занимающий второе место в списке снайперов после Гретцки, продолжает демонстрировать выдающиеся спортивные достижения и стремиться к своей цели.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

