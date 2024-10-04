Ледовое шоу Медведевой: удивительный состав уже объявлен

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Александра Игнатова (Трусова), Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин и другие известные фигуристы примут участие в юбилейном ледовом шоу двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia

"Каждый элемент шоу будет отражать мое ДНК в цифровом виде. Не хочу повторять ходы других ледовых шоу — мы не будем использовать придуманные кем-то истории, сюжеты из сказок и литературы. Будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии", — заявила спортсменка.

Ледовое представление приурочено к 25-летию фигуристки. Оно пройдет 15 ноября на "ЦСКА Арене", а уже 19 ноября Медведевой исполнится 25 лет.

В коллекции спортсменки не только олимпийские медали, но и по две золотые медали чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выступала в соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении своей карьеры. Параллельно с фигурным катанием она принимала участие в шоу "Ледниковый период".

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования).



Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. Чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.



Алексе́й Константи́нович Ягу́дин (род. 18 марта 1980, Ленинград) — российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы).



Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021).

