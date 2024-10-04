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Дочь Тутберидзе покинула Россию ради выступлений на мировой арене

1:43
Спорт

Фигуристка Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин сообщили о смене гражданства, объяснив это тем, что осознали: российское фигурное катание в ближайшее время не сможет вернуться на международные соревнования. Об этом сообщает Sports.ru.

Дочь Тутберидзе покинула Россию ради выступлений на мировой арене
Фото: pxhere

"К концу осени 2022-го стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать. Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене", — заявили спортсмены.

С лета 2023 года Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии. Под этим флагом им удалось одержать победу на двух этапах серии "Челленджер", которые проходили в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, признанной одной из лучших в мире для спортивных танцевальных пар. Решение о смене гражданства было принято совместно.

В конце февраля 2022 года МОК направил призыв к международным спортивным организациям, настоятельно рекомендовав им исключить российских и белорусских спортсменов из соревнований. Однако к концу 2023 года МОК изменил свое мнение и решил разрешить участие спортсменам из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года в статусе нейтральных атлетов. Для этого им предстояло выполнить несколько условий и пройти квалификационные испытания. При этом достижения российских и белорусских членов команды не учитывались в неофициальном медальном таблице.

Уточнения

Эте́ри Гео́ргиевна Тутбери́дзе (настоящее отчество — Гогиевна; род. 24 февраля 1974 года, Москва, СССР) — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном и парном катании.
 

Диана Сергеевна Дэвис (род. 16 января 2003, Лас-Вегас, Невада) — российская и грузинская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Дочь Этери Тутберидзе.
 

Глеб Борисович Смолкин (27 августа 1999, Санкт-Петербург, Россия) — российский и грузинский фигурист, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис. Сын Бориса Смолкина.
 

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. 
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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