Новый тренд: россияне все чаще выбирают водные виды спорта и активный отдых

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

В России наблюдается увеличение интереса к водным видам спорта и активному отдыху, что подтверждается данными исследования компании Platforma. Согласно информации экспертов, с августа 2023 года по июль 2024 года доля расходов на категорию "водный спорт и отдых на воде" увеличилась с 12% до 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia

Это связано с растущей популярностью таких видов активности, как сапсерфинг и каякинг.

Тем не менее, товары для туризма, рыбалки и охоты продолжают занимать лидирующие позиции, оставаясь на уровне 35% от общего объёма расходов россиян на спортивные товары.

Как подчеркнула Елена Титова, руководитель продукта "Прогноз спроса" компании Platforma, наблюдается стабильный рост интереса к активному отдыху и здоровому образу жизни. Увеличение популярности водных видов спорта и туристических мероприятий создаёт новые перспективы для производителей и ритейлеров спортивной продукции. Она также добавила, что такие тренды, вероятно, сохранятся в будущем, что потребует от участников рынка пересмотра ассортимента и создания новых маркетинговых стратегий.

Уточнения

Сапсёрфинг (он же сапбординг, от англ. SUP - standup paddle — стоя на доске с веслом; от гавайск. hoe he’e nalu — гребля по волнам) — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге.





Кая́кинг (англ. kayaking; от эскалеут., каяк — букв. «мужская охотничья лодка», одиночная байдарка) — один из видов водного экстремального спорта (гребной спорт), водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна — каяка.



