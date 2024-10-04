Фигуристка Валиева готовится к выступлению на шоу Навки в ноябре

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Фигуристка Камила Валиева выступит в ледовом шоу "Вечера на хуторе", организованном олимпийской чемпионкой 2006 года Татьяной Навкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в телеграм-канале Navka Show.

Фото: pxhere

Шоу состоится в Москве на арене "Мегаспорт" в период с 1 по 10 ноября.

В июле Камила Валиева впервые выступила на публике после объявления о своей дисквалификации. Она приняла участие в ледовом спектакле Татьяны Навки "Руслан и Людмила", который прошел в развлекательном парке "Сочи парк", расположенном на федеральной территории Сириус.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил четырехлетнюю дисквалификацию на Валиеву за нарушение антидопинговых норм. Отстранение фигуристки началось с 25 декабря 2021 года, что привело к аннулированию всех её результатов, показанных после этой даты. В результате спортсменка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

30 января Международный союз конькобежцев аннулировал достижения спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, что привело к смещению сборной России с первой позиции на третью в командных соревнованиях фигуристов. А 25 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках и фигуристов относительно решения о перераспределении медалей в командном турнире Олимпиады.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.



Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

