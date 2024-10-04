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Травма Глушенкова: футболист пропустит матч против Оренбурга

1:08
Спорт

Лучший бомбардир "Зенита" Максим Глушенков окажется вне игры и не сможет поддержать команду в следующем поединке РПЛ против "Оренбурга". Об этом сообщает "Российская газета".

Травма Глушенкова: футболист пропустит матч против Оренбурга
Фото: wikipedia.org

Максим Глушенков уже столкнулся со своим вторым повреждением в этом сезоне. В поединке Кубка России против "Акрона" он ощутил боль в ноге всего через несколько минут после выхода на замену, что произошло в конце матча. В результате Глушенков покинул поле, а его команда "Зенит", исчерпав все возможности для замены, доиграла матч в меньшинстве.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что Глушенков не сможет выступить за команду в грядущем матче 11-го тура РПЛ против "Оренбурга".

"По поводу Максима Глушенкова: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшем матче — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина", — цитирует тренера сайт "Зенита".

 

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.
 

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
 

«Оренбу́рг» — российский футбольный клуб из одноимённого города. Основан 1 января 1976 года. До сезона 2016/17 носил название «Газовик». Полуфиналист Кубка России сезона 2014/15.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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