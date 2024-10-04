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Экс-чемпион мира по боксу Ковалев объявил о завершении карьеры в 2025 году

1:30
Спорт

Российский боксер и экс-чемпион мира Сергей Ковалев запланировал свой прощальный поединок на 2025 год, после чего уйдет из профессионального спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чемпион мира по боксу Ковалев объявил о завершении карьеры в 2025 году
Фото: pxhere

"Сергей готов завершить карьеру в ближайшее время, это произойдет в 2025 году. Он проведет прощальный бой и повесит перчатки на гвоздь. Предложения по последнему поединку пока нет, ведутся переговоры", — рассказал собеседник.

Также Сергей отмечает, что планирует открыть в Челябинске центр развития бокса "Крашер". По его словам, землю на возведение спорткомплекса уже выделили, на его строительство потребуется около двух лет. Ковалев вернулся на ринг в мае этого года в Саудовской Аравии после двухлетнего перерыва и потерпел поражение от Робина Сафара. Об этом сообщает AllBoxing.

Сергей Ковалев завоевывал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. К тому же, он стал первым россиянином в истории, который получил звание лучшего боксера года по версии журнала The Ring. На его счету 35 побед, из которых 29 были одержаны нокаутом, а также 5 поражений и 1 ничья.

 

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Ковалёв (род 2 апреля 1983, посёлок Горняк, Копейск, Челябинская область, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях. Заслуженный мастер спорта России (2019), чемпион России (2005), двукратный чемпион мира среди военнослужащих (2005, 2007) в любителях.
 

Бокс (от фр. boxe — «бокс» и boxer — «боксёр», которые происходят от англ. to box — «драться на ринге», «боксировать», или же непосредственно из англ. boxing, to box, происходящих, видимо, от англ. box — «коробка», «ящик», «ринг») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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