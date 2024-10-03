Хоккейный Локомотив в матче в Омске отыгрался с 1:3 и победил Авангард

В КХЛ "Локомотив" выдал волевую победу над "Авангардом"

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В четверг, 3 октября, в чемпионате КХЛ в Омске провели матч местный "Авангард" и ярославский "Локомотив". В результате победили гости 5:3.

Фото: hawk.ru by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард"

В первом периоде счёт открыли "путейцы". На 6-й минуте их большинство воплотилось в гол Степана Никулина. Далее на 14-й минуте сложный бросок успешно исполнил уже защитник омичей Михаил Гуляев, ему отдали пасы Злодеев и Холодилин.

Счёт до перерыва тут не поименялся.

Большинство на старте второго периода "Локомотив" не воплотил в гол, а затем уже пропустил сам. У сибиряков на 32-й минуте забросил Рид Буше.

А на 38-й снова Буше оформил дубль — 3:1 в большинстве, ассистировали легионеру Райан Спунер и капитан хозяев Дамир Шарипзянов.

Но в третьем периоде две ошибки в защите для "Авангарда" вылились в пропущенные голы — Никулина (тут уже имел место и его дубль) и Никиты Кирьянова.

Решающий гол гости оформили в равных составах на 58-й минуте. Автором шайбы в данном случае стал Максим Шалунов.

"Авангарду" далее не помогли ни тайм-аут, ни замена голкипера на шестого полевого. Напротив, за 7 секунд до сирены ярославцы забили ещё - на острие атаки у них оказался легионер Фрэз Байрон. 5:3 — победа "железнодорожников".

Далее "Локомотив" сыграет 7 октября дома против СКА.

"В нашем исполнении были классные два первых периода. Показали там очень много хороших эпизодов. Конечно, были и ошибки, но мы придерживались плана, в принципе создали хороший задел для успеха. Но в третьем периоде мы сами себе перечеркнули результат. Соперник просто сделал своё дело, а вот мы сами у себя отобрали все шансы. Сейчас я не готов ответить, почему не удалось отыграть в концовке шайбу при 3:4, выпустив вместо вратаря шестого полевого игрока. Мы ещё будем разбираться, смотреть видео, что больше всего там не получалось. Пока рано сейчас всё однозначно объяснить в этом отрезке", — отметил после игры наставник "Авангарда" Сергей Звягин.

Результаты остальных матчей этого игрового дня в КХЛ таковы:

"Витязь" — "Куньлунь" 7:2,

"Динамо" (Минск) — СКА 0:3,

ХК "Сочи" — "Адмирал" 5:0,

"Динамо" (Мск) — "Трактор" 1:4,

"Спартак" — "Барыс" 4:2,

ЦСКА — "Металлург" 0:7.

Ранее мы сообщали, что ФК "Оренбург" отправил в отставку главного тренера Давида Деограсию.

Уточнения

«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ. Чемпион РСФСР 1959 и 1973 годов. Чемпион России 2004 и 2021 годов. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года.



«Локомотив» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Ярославля. Вначале хоккейная команда выступала на первенствах города и области, а в сезоне 1959/60 был сформирован клуб, который был заявлен участником первенства РСФСР (вторая группа).

