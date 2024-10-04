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Косторная сообщила, что не планирует менять спортивное гражданство

1:22
Спорт

Фигуристка из России Алёна Косторная заявила, что не планирует менять своё спортивное гражданство.

Косторная сообщила, что не планирует менять спортивное гражданство
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Американский журналист Дэйв Лис ранее предложил организовать сбор средств для смены гражданства Косторной с целью выступлений за сборную Азербайджана, однако фигуристка категорически отказалась от этой идеи.

Она подчеркнула, что остается верной Российской Федерации и будет выступать только за неё, несмотря на возможные трудности на этом пути.

"Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх", — сказала Косторная в разговоре с ТАСС.

Косторная также поделилась, что в ближайшее время придется пропустить некоторые соревнования из-за проблем со здоровьем и сосредоточиться на восстановлении.

Сейчас она успешно работает над программами на новый сезон вместе с партнером по парному катанию Георгием Куницей. Планы Косторной включают участие в Гран-при, Чемпионате России и Чемпионате мира, где они собираются продолжить свои выступления в парном катании.

Уточнения

Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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