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Врач ЛФК напомнила о важности укрепления мышц-стабилизаторов

1:41
Спорт

Мышцы-стабилизаторы — это группа мышц, отвечающих за фиксацию и стабильность положения скелета в пространстве. Они поддерживают правильное положение органов и костей во время движения. В группу мышц-стабилизаторов входят мышцы спины и пресса, ягодичные мышцы, подостная мышца и другие.

Врач ЛФК напомнила о важности укрепления мышц-стабилизаторов
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Укрепление мышц-стабилизаторов способствует улучшению равновесия и координации, особенно у детей и пожилых людей, сообщила врач ЛФК Ирина Лымарь. Это помогает им сохранять устойчивость и предотвращает падения, вызванные головокружением или другими факторами.

Тренировка мышц-стабилизаторов также снижает риск получения травм при выполнении повседневных задач и занятиях спортом. Кроме того, укрепление этих мышц повышает мышечную силу и снижает вероятность развития таких заболеваний, как остеопороз.

"Укрепление мышц-стабилизаторов с помощью упражнений позволяет улучшить равновесие и координацию, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Это значит, что им будет легче сохранить равновесие и не упасть, если поскользнулись или когда начала кружиться голова", — объяснила Ирина Лымарь в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Для самостоятельной тренировки мышц-стабилизаторов важно выбрать подходящие упражнения и освоить правильную технику их выполнения. Однако для достижения наилучших результатов рекомендуется обратиться к специалисту, который поможет составить индивидуальный план тренировок и проследит за правильностью выполнения упражнений.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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