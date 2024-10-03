Трагедия на чемпионате мира: стало известно, почему погибла велогонщица Фуррер

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Швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер оставалась без медицинского вмешательства почти два часа после несчастного случая на чемпионате мира в Цюрихе, что привело к трагической смерти спортсменки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Blick.

Фото: pxhere

Как сообщает издание, Фуррер получила черепно-мозговую травму в результате падения около 11:00, однако скорая помощь и полиция прибыли лишь в 12:40. Вертолет доставил ее в больницу спустя 15 минут, но на следующий день она умерла в университетской клинике Цюриха.

В статье подчеркивается, что помощь спортсменке была оказана слишком поздно, и задержка в этом случае стала причиной трагических последствий.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям с рекомендацией не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Однако в конце 2023 года организация изменила свою позицию и разрешила участие россиян и белорусов на Олимпийских играх 2024 года в качестве нейтральных спортсменов. Для этого им потребовалось выполнить определенные требования и пройти квалификацию. При этом достижения спортсменов из России и Беларуси не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Уточнения

Цю́рих (нем. Zürich [ˈtsyːrɪç]; швейц. Züri [tsy:ri], фр. Zurich, итал. Zurigo) — город на севере Швейцарии. Столица немецкоязычного кантона Цюрих и административный центр одноимённого округа.





Чемпионат мира — крупные международные соревнования, обычно проводимые минимум 1 раз в 4 года и максимум 1 раз в год.

