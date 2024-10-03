Клубы РПЛ получили резюме Слишковича еще весной

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Владимир Слишкович, покинувший "Спартак" по завершению сезона, может возглавить "Оренбург". Как сообщает источник, резюме Слишковича отправляли в клубы РПЛ еще в апреле, когда он работал в "Спартаке".

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

В Профайле Слишковича указано, что он проживает в Санкт-Петербурге и придерживается принципов следующих принципов в работе — позитивный настрой, тактическая оснащенность и дисциплина.

В рассылаемом резюме Слишковича присутствует ссылка на обзор матча "Спартака" против "Химок", в котором он выполнял обязанности главного тренера во время дисквалификации Гильермо Абаскаля. При этом в резюме отсутствуют видеозаписи матчей, где Слишкович был временным главным тренером "красно-белых".