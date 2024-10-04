"Зенит" прекратил сотрудничество с Максимом Богатко

Белорусский доигровщик Максим Богатко покинул санкт-петербургский "Зенит". Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию.
В текущем сезоне волейболист появился в заявке команды лишь в трёх матчах Суперлиги, причём на площадке он выходил эпизодически в одном из них, не набрав очков.
Богатко присоединился к санкт-петербургскому клубу перед стартом сезона. В прошлом чемпионате он выступал за солигорский "Шахтёр". Теперь в распоряжении Владимира Алекно осталось четыре доигровщика — Егор Клюка, Марлон Янт, Станислав Динейкин и Тимофей Тихонов.
"Зенит" после шести туров мужской Суперлиги имеет в активе три победы. Команда проиграла три последних матча в чемпионате России.
Доигро́вщик (аналог: нападающий второго темпа; винг-спайкер) — игровое амплуа в волейболе.
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