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Котов выбыл из турнира в Шанхае в первом круге

0:42
Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российский теннисист Павел Котов проиграл японцу Есукэ Ватануки со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 5:7 в первом круге "Мастерса" в Шанхае. Матч продолжался 3 часа 10 минут.

Котов выбыл из турнира в Шанхае в первом круге
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Котов шесть раз подавал навылет и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Ватануки выиграл 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок, а также реализовал 3 брейка из 17.

Котов вёл в решающем сете со счетом 5:2, но затем проиграл пять геймов подряд и уступил матч.

В следующем круге Ватануки сыграет с американцем Брендоном Накашимой.

Уточнения

Павел Вячеславович Ко́тов (род. 18 ноября 1998, Москва, Россия) — российский теннисист. Мастер спорта России (2015).
 

Брэндон Накашима (англ. Brandon Nakashima; род. 3 августа 2001, Сан-Диего, Калифорния) — американский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP Challenger (4 — в одиночном разряде).
 

Ёсукэ Ватануки (яп. 綿貫 陽介; род. 12 апреля 1998, Сайтама или Касукабе, Сайтама) — японский профессиональный теннисист.
 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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