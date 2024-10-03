"Оренбург" предложил Владимиру Слишковичу стать главным тренером

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Оренбург" предложил должность главного тренера боснийскому специалисту Владимиру Слишковичу после увольнения Давида Деограсии 3 октября, как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

По информации Ивана Карпова, клуб предложил Слишковичу двухлетний контракт с месячной зарплатой в размере 3 млн рублей. Слишкович, который ранее с этого года до конца сезона-2023/24 исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке", находится близко к принятию данного предложения.

Давид Деограсия возглавил "Оренбург" летом 2023 года, заменив Иржи Ярошика, и до этого работал в академии клуба с марта того же года.

С начала чемпионата "Оренбург" одержал победу над "Спартаком" в первом туре со счётом 2:0, однако затем не смог выиграть ни одного из последующих матчей в Российской Премьер-Лиге и на групповой стадии Кубка России. Безвыигрышная серия клуба достигла четырнадцати игр. На данный момент "Оренбург" находится на четырнадцатом месте в таблице РПЛ, имея в активе семь очков после десяти туров и рискуя попасть в стыковые матчи за сохранение места в лиге. Ниже "Оренбурга" расположены только "Факел" из Воронежа и грозненский "Ахмат", у которых на один балл меньше.

Уточнения

Владимир Слишкович (босн. Vladimir Slišković; 20 февраля 1983 года, Мостар, СФРЮ) — боснийский футболист и тренер.

