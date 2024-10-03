Косторная подтвердила, что не намерена менять спортивное гражданство

Фигуристка Алёна Косторная заявила, что вместе с мужем и партнёром Георгием Куницей не планирует менять спортивное гражданство, несмотря на возможные сложности. Спортсменка указала, что они готовы бороться за место в российской сборной, даже если им придётся начинать с самых низов.

Фото: wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Американский журналист Нолан Карни в подкасте The Skating Lesson высказал предположение, что Косторная может выступать за Азербайджан. Он отметил, что эта информация не подтверждена.

Алёна Косторная — чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. В новом сезоне она выступает в паре с Георгием Куницей.

Уточнения

Алёна Серге́евна Косторна́я (род. 24 августа 2003, Москва) — российская фигуристка, выступающая в парном (до 2023 года — одиночном) катании.

