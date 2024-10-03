Министр спорта Татарстана прокомментировал размер гранта, заявленный Загитовой

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что Алина Загитова могла запросить для ледового шоу "Алые паруса" и более крупный грант, если концепция проекта этого требует.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

Алина Загитова запросила 75 миллионов рублей на реализацию ледового шоу "Алые паруса" по мотивам одноимённой повести Александра Грина. Проект будет реализован в Санкт-Петербурге с января по июль 2025 года и направлен на повышение интереса к классической литературе и русскому языку через яркое и запоминающееся шоу.

Леонов отметил, что Загитова, выступая в роли генерального менеджера, успешно организовала ледовое шоу в Казани, которое собрало полные залы на всех трёх представлениях. Министр спорта Татарстана высказал поддержку стремлению Загитовой к новым проектам и грантам, отметив, что её команда успешно реализовала ледовое шоу в Казани.

Алина Загитова, которая стала олимпийской чемпионкой в Пхёнчхане, выиграла чемпионат Европы и чемпионат мира в 2019 году, поставила на паузу карьеру в декабре 2019 года. В конце августа текущего года в Казани она представила свою новую ледовую программу "Хранители времени".

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

