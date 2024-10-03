Из-за травмы Глушенков пропустит матч с "Оренбургом"

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что Максим Глушенков, лидирующий в списке бомбардиров "Зенита" в текущем сезоне, не сможет помочь команде в матче 11-го тура РПЛ против "Оренбурга" из-за травмы, полученной раннее.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Футболист получил травму в ходе матча Кубка России против тольяттинского "Акрона", который состоялся в среду, 2 октября. Полузащитник травмировался спустя несколько минут после выхода на замену во втором тайме. Это его третий матч после полученного в середине августа перелома запястья в матче РПЛ против "Химок".

Семак отметил, что о сроках восстановления Волкова, Ахметова и Родригао станет известно позже, а Глушенков точно не сможет сыграть в ближайшем матче.

"Зенит" сыграет с "Оренбургом" 5 октября в Санкт-Петербурге в 16:30. После матча в чемпионате России наступит пауза на игры сборных.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.





Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер.

