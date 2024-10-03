Главный тренер Оренбурга Деограсия отправлен в отставку

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Клуб "Оренбург" расстался с испанским тренером Давидом Деограсией, который занимал пост главного наставника команды. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте клуба.

Фото: commons.wikimedia

"Давид принял главную команду в очень сложный период, "Оренбург" к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям, команда сохранила прописку в Премьер-Лиге в сезоне 2023-2024. Коллектив ФК "Оренбург" благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего", — указано в сообщении команды.

После ухода предыдущего тренера обязанности главного наставника оренбургского клуба временно возложены на Ильшата Айткулова.

Давид Деограсия стал главным тренером "Оренбурга" летом 2023 года, сменив Иржи Ярошика на этой должности. С марта 2023 года он работал в академии клуба.

Стартовавший чемпионат, "Оренбург" начал с победы над московским "Спартаком" в первом туре (2:0), однако затем команда не смогла одержать ни одной победы как в РПЛ, так и на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. В результате безвыигрышная серия клуба достигла четырнадцати матчей. На данный момент "Оренбург" находится на четырнадцатом месте в чемпионате, заработав семь очков за десять игр и оказавшись в зоне стыков за выживание в Премьер-лиге. Позади него расположились только "Факел" из Воронежа и грозненский "Ахмат", у которых на одно очко меньше.

Уточнения

Дави́д Деогра́сия Ма́ркес (исп. David Deogracia Marquez; род. 21 февраля 1973) — испанский футбольный тренер, обладатель лицензии UEFA Pro.



«Оренбу́рг» — российский футбольный клуб из одноимённого города. Основан 1 января 1976 года. До сезона 2016/17 носил название «Газовик». Полуфиналист Кубка России сезона 2014/15.



