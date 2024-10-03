Российский хоккеист стал участником потасовки из-за одноклубника в игре НХЛ

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Нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завязал конфликт с канадским хоккеистом "Флориды Пантерз" Джошем Дэвисом во время предсезонной игры НХЛ.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA, CC BY-SA 2.0

Инцидент произошел во втором периоде матча, когда Дэвис жестко столкнулся с капитаном "Тампы" Виктором Хедманом, сбив его с ног на средней линии. Никита Кучеров, находившийся рядом, немедленно вмешался: он снял перчатки и напал на противника, схватив его сзади и опрокинув на лед. За это он получил штраф на две минуты.

"Флорида" одержала победу в овертайме со счетом 2:1. Новый сезон НХЛ начнется 4 октября.

Кучеров, двукратный обладатель Кубка Стэнли, стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата по версии "Арт Росс Трофи" в прошедшем сезоне, набрав за 81 матч 144 очка. В пяти играх плей-офф он отдал семь результативных передач.

Кучеров не удостоился приза самому ценному игроку сезона — "Харт Трофи". В этом году лауреатом этой награды стал канадский нападающий команды "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон. 28-летний форвард сумел собрать 1740 баллов по итогам голосования спортивных журналистов. Второе место занял Кучеров, который получил 1269 баллов.

Уточнения

Ку́бок Стэ́нли (англ. Stanley Cup) — хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю плей-офф НХЛ. Изначально кубок носил название «Хоккейный Кубок вызова» (Dominion Hockey Challenge Cup).





Ники́та Игоревич Ку́черов (род. 17 июня 1993, Майкоп) — российский хоккеист, правый крайний нападающий, выступающий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».



