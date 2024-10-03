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Спартак рискует потерять одного из своих защитников

Спорт

Защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте намерен уйти из клуба во время зимнего трансферного окна, как сообщает Metaratings.

Спартак рискует потерять одного из своих защитников
Фото: pxhere

Желание защитника покинуть команду связано с недостаточным количеством игрового времени, предоставляемого тренерским штабом Деяна Станковича. Сообщается, что агенты Дуарте активно занимаются поиском новых возможностей для продолжения карьеры футболиста. Сам Алексис стремится покинуть российский клуб на постоянной основе, а не отправиться в аренду.

Дуарте подписал контракт с "Спартаком" в январе 2023 года. В августе 2024 года "Спорт-Экспресс" сообщил, что Станкович одобряет идею продажи игрока, так как он не соответствует концепции игры, которую хочет реализовать тренер. Ранее также упоминался интерес со стороны "Валенсии", однако переход не состоялся.

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает шестую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. В предстоящем матче красно-белые встретятся с "Ростовом" на своём домашнем стадионе. Игра запланирована на 5 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.

 

 

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. 
 

Але́ксис Дави́д Дуа́рте Пере́йра (исп. Alexis David Duarte Pereira; род. 12 марта 2000, Асунсьон) — парагвайский футболист, защитник московского «Спартака».
 

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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