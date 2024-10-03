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В президиум Федерации гимнастики России вошла чемпионка Олимпиады-2016 Татарева

1:46
Спорт

Олимпийская чемпионка 2016 года в художественной гимнастике Анастасия Татарева стала членом президиума Федерации гимнастики России. Об этом сообщает ТАСС.

В президиум Федерации гимнастики России вошла чемпионка Олимпиады-2016 Татарева
Фото: pxhere

1 октября была основана Федерация гимнастики России, которая возникла вследствие слияния Федерации спортивной гимнастики России с Всероссийской федерацией художественной гимнастики, а также с Федерацией прыжков на батуте, Федерацией спортивной акробатики и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.

Общероссийские федерации, занимающиеся олимпийскими видами гимнастики (художественная и спортивная гимнастика, а также прыжки на батуте), ранее предложили по шесть кандидатур для президиума новой федерации. В то время как федерации по неолимпийским дисциплинам (спортивная аэробика и акробатика) выдвинули по три кандидата. Также в состав президиума вошел Олег Белозеров, избранный президентом Федерации гимнастики России 1 октября.

В президиуме Федерации гимнастики России спортивную аэробику представляют Владислав Оскнер (вице-президент), Светлана Перевалова и Светлана Лукина, тогда как спортивную акробатику представляют Ирина Никитина (вице-президент), Теймураз Гургенидзе и Дмитрий Винников.

Татаревой, 27 лет, является олимпийской чемпионкой 2016 года в групповых упражнениях, где она выступала вместе с Анастасией Близнюк, Верой Бирюковой, Анастасией Максимовой и Марией Толкачевой. У Татаревой также имеется серебряная медаль Олимпиады в Токио и шесть золотых наград с чемпионатов мира. 

Уточнения

Федерация гимнастики России — спортивная федерация, в которую вошли Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Всероссийская федерация художественной гимнастики. Основана в 2024 году.

Анастасия Алексеевна Татарева (род. 19 июля 1997) — российская гимнастка. Олимпийская чемпионка (2016), серебряный призёр Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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