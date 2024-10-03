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Месси отмечает 46-й титул в карьере с Интер Майами, который досрочно завоевал первенство в MLS

2:32
Спорт

"Интер Майами" одержал гостевую победу над "Коламбус Крю" со счетом 3:2, что обеспечило ему досрочное завоевание титула победителя регулярного чемпионата MLS. Этот успех стал 46-м титулом в карьере для аргентинского форварда Лионеля Месси, играющего за "Интер Майами". Об этом сообщает ТАСС.

Месси отмечает 46-й титул в карьере с Интер Майами, который досрочно завоевал первенство в MLS
Фото: pxhere

В составе "Интер Майами" голы забили Месси на 45-й минуте, а также Луис Суарес на 48-й. У "Коламбус Крю" отличились Диего Росси и Кучо Эрнандес. На 63-й минуте защитник команды хозяев Руби Камачо был удален с поля после получения второй желтой карточки.

Сейчас "Интер Майами" уверенно лидирует в таблице MLS, набрав 68 очков после 32 матчей, что делает его недосягаемым для соперников за два тура до завершения регулярного сезона. "Коламбус Крю" занимает вторую позицию с 57 очками после 31 игры. Плей-офф MLS начнется 23 октября.

Лионелю Месси 37 лет, и он заслуженно носит титул самого титулованного футболиста в истории. В составе "Барселоны" аргентинский нападающий четырежды поднимал трофей Лиги чемпионов, трижды завоевывал Суперкубок УЕФА, а также дважды становился победителем клубного чемпионата мира. Он десять раз становился чемпионом Испании, семь раз побеждал в Кубке страны и восемь раз выигрывал суперкубок. Играя за ПСЖ, он дважды был чемпионом Франции и завоевал Суперкубок этой страны. В 2023 году в составе "Интер Майами" он выиграл Кубок Североамериканской лиги.

В составе сборной Аргентины Лионель Месси добился замечательных успехов, став чемпионом мира в 2022 году и трижды поднимая трофеи на Олимпийских играх (2008), а также дважды выигрывая Кубок Америки (2021 и 2024). Он также запомнился своим триумфом на чемпионате мира среди юношей до 20 лет в 2005 году и победой в Финалиссиме, где встречаются обладатели титулов чемпионов Европы и Кубка Америки. В его коллекции более 70 индивидуальных призов, среди которых выделяются восемь "Золотых мячей".

Уточнения

Кубок MLS (англ. MLS Cup) — одноимённый трофей и матч высшей футбольной лиги США и Канады (MLS), который является финальным в плей-офф раунде MLS. Игра проходит в ноябре или декабре, в которой встречаются победитель финала Восточной конференции и победитель финала Западаной конференции. 
 

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. 
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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