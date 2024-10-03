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Алькарас победил Синнера и выиграл теннисный турнир в Пекине

1:41
Спорт

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Янником Синнером в решающем поединке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходившем в Пекине.

Алькарас победил Синнера и выиграл теннисный турнир в Пекине
Фото: pxhere

Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Алькараса, который на турнире был посеян под вторым номером, в то время как Синнер имел первый номер посева.

Карлосу Алькарасу 21 год, и он занимает третье место в мировом рейтинге. Теперь на его счету уже 16 титулов, завоеванных под эгидой ATP. Испанец дважды выигрывал Уимблдон (в 2023 и 2024 годах), а также стал победителем Открытых чемпионатов Франции (2024) и США (2022). В августе он завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже.

Яннику Синнеру 23 года, и он лидирует в рейтинге ATP. На его счету также 16 титулов, завоеванных на турнирах организации. В 2024 году он стал победителем Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США. В 2023 году Синнер выиграл Кубок Дэвиса.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составил $3,7 млн. Победителем предыдущего турнира стал Синнер, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (англ. Association of Tennis Professionals, ATP) создана в 1972 году для защиты и представительства интересов профессиональных игроков в теннис.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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