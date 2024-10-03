Чемпионка Москвы Дарья Садкова мечтает об исполнении трех элементов ультра-си

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Фигуристка Дарья Садкова выразила желание осуществить три элемента ультра-си в своей произвольной программе. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: pxhere

В среду Дарья Садкова одержала победу на чемпионате Москвы, продемонстрировав четверной тулуп в произвольной программе, хотя и потерпела падение на втором прыжке. В общей сложности её результат составил 206,61 балла.

"Довольна четверным тулупом, рада, что он получился, но за ошибки, которые последовали после четверного, мне откровенно стыдно, потому что для спортсменов моего уровня это уже неприемлемо, но буду работать, — сказала Садкова.

Садкова отметила, что в данный момент она продолжает работать над тройным акселем и выразила желание продемонстрировать его в текущем сезоне, однако для этого ей необходимо сначала успешно выполнить этот прыжок. Она вспомнила, что в конце сезона 2022/23, когда выступала среди юниоров, ей удалось исполнить тройной аксель, но призналась, что этот элемент является для неё довольно сложным и требует особого чувства.

В идеале фигуристка стремится включить в свою программу три элемента ультра-си: два четверных тулупа и тройной аксель. На данный момент она уже справилась с одним четверным тулупом и имеет намерение работать над добавлением второго в свою программу. Что касается её выступлений на этапах Гран-при России, то это будет зависеть от её тренировочного процесса, уровня стабильности выполнения прыжков и подготовленности к соревнованиям.

Садковой 16 лет. В прошлом году она заняла второе место на этапе Гран-при России в Самаре. На чемпионате России 2024 года спортсменка стала восьмой.

Уточнения

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2024 года — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2023/2024 годов, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России, которое прошло с 20 по 24 декабря 2023 года в городе Челябинске.





Гран-при по фигурному катанию - ежегодный комплекс соревнований по фигурному катанию, проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU, ИСУ).

