Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость электроэнергии на Украине удвоится в течение двух-трёх лет
Возлюбленная Григория Лепса призналась, что решила стать дизайнером благодаря матери
Эксперты утверждают, что постковидный синдром затрудняет процесс социализации
Розмариновое масло: бьюти-хит для восстановления волос
Простые секреты для приготовления картошки с хрустящей корочкой
Продюсер Пригожин: гонорары певицы Валерии могут достигать 10 миллионов рублей
Секреты по выращиванию орхидей: делайте так, и у вас вс получится
В Ассоциации мебели рассказали, как можно сэкономить при покупке мебели
ОПЕК раскритиковала WSJ за фейки о ценах на нефть

Чемпионка Москвы Дарья Садкова мечтает об исполнении трех элементов ультра-си

1:55
Спорт

Фигуристка Дарья Садкова выразила желание осуществить три элемента ультра-си в своей произвольной программе. Об этом сообщает ТАСС.

Чемпионка Москвы Дарья Садкова мечтает об исполнении трех элементов ультра-си
Фото: pxhere

В среду Дарья Садкова одержала победу на чемпионате Москвы, продемонстрировав четверной тулуп в произвольной программе, хотя и потерпела падение на втором прыжке. В общей сложности её результат составил 206,61 балла.

"Довольна четверным тулупом, рада, что он получился, но за ошибки, которые последовали после четверного, мне откровенно стыдно, потому что для спортсменов моего уровня это уже неприемлемо, но буду работать, — сказала Садкова.

Садкова отметила, что в данный момент она продолжает работать над тройным акселем и выразила желание продемонстрировать его в текущем сезоне, однако для этого ей необходимо сначала успешно выполнить этот прыжок. Она вспомнила, что в конце сезона 2022/23, когда выступала среди юниоров, ей удалось исполнить тройной аксель, но призналась, что этот элемент является для неё довольно сложным и требует особого чувства.

В идеале фигуристка стремится включить в свою программу три элемента ультра-си: два четверных тулупа и тройной аксель. На данный момент она уже справилась с одним четверным тулупом и имеет намерение работать над добавлением второго в свою программу. Что касается её выступлений на этапах Гран-при России, то это будет зависеть от её тренировочного процесса, уровня стабильности выполнения прыжков и подготовленности к соревнованиям.

Садковой 16 лет. В прошлом году она заняла второе место на этапе Гран-при России в Самаре. На чемпионате России 2024 года спортсменка стала восьмой.

Уточнения

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2024 года — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2023/2024 годов, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России, которое прошло с 20 по 24 декабря 2023 года в городе Челябинске. 
 

Гран-при по фигурному катанию - ежегодный комплекс соревнований по фигурному катанию, проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU, ИСУ).
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Авто
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала Аудио 
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Экономика и бизнес
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США Аудио 
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты
Общество
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
РСЗО RM-70 Vampire. Мощный инструмент из Чехии для современной войны Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Продюсер Пригожин: гонорары певицы Валерии могут достигать 10 миллионов рублей
Секреты по выращиванию орхидей: делайте так, и у вас вс получится
В Ассоциации мебели рассказали, как можно сэкономить при покупке мебели
ОПЕК раскритиковала WSJ за фейки о ценах на нефть
Какие корейские авто стоит покупать с рук
Как правильно выбрать подушку для сна: советы специалистов
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Яблочное желе на зиму: готовится без желатина, только из яблок, сахара и воды
Путеводитель к сияющей коже: как правильно подобрать косметику для своего типа кожи
Тренировка из 3 упражнений, которой достаточно для наращивания мышечной массы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.