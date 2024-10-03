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Юрист Анцелиович: после отклонения апелляции Валиевой больше её сторона ничего не может сделать

1:31
Спорт

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о том, что решение федерального верховного суда Швейцарии по отказу в апелляции российской фигуристки Камилы Валиевой остается окончательным.

Юрист Анцелиович: после отклонения апелляции Валиевой больше её сторона ничего не может сделать
Фото: Telegram-аккаунт Камилы Валиевой is licensed under public domain

Адвокат считает, что на данный момент Камила и её защита не имеют больше юридических шансов. Решение высшего суда в Швейцарии закрывает этот вопрос, и практически ничего уже не поделаешь.

"В принципе, больше сторона Камилы ничего сделать не может… Да, кто-то ссылается на европейский суд по правам человека, но это уже из области нереальных предположений. А так нет, больше нечего сделать, это окончательное решение", — сказала Анцелиович в беседе со "Спорт-Экспрессом".

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за применения запрещенного средства триметазидина, начиная с 25 декабря 2021 года. Все выступления фигуристки с этой даты были аннулированы.

В сентябре 2024 года агентство Associated Press уточнило, что данные, которые могли бы помочь в деле Камилы Валиевой по допингу, не были включены в релиз CAS. При этом в WADA заявили, что информация, содержащаяся в сообщении, содержит несколько неточностей.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. 

Апелля́ция (от лат. appellatio — обращение 8-995-585-60-65) в юриспруденции — процедура по проверке не вступивших в законную силу судебных актов вышестоящим судом, определённая процессуальным законодательством. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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