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Фигурист Энберт рассказал о настроении Валиевой во время дисквалификации

1:27
Спорт

Фигуристка Камила Валиева, лишённая права выступать после дисквалификации, остается позитивно настроенной и сосредоточена на будущем, утверждает серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт.

Фигурист Энберт рассказал о настроении Валиевой во время дисквалификации
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Фигурист рассказал, что они с Камилой Валиевой совместно участвовали в спектакле "Руслан и Людмила".

"Я могу сказать, что она очень настроена на восстановление — тренируется, прыгает. Честно говоря, вопрос ее отстранения мы даже не поднимали, просто обсуждали ее тренировки — как они проходят, как она работает, какие прыжки восстановила. По моим ощущениям, Камила не живет прошлым — она смотрит в будущее", — сказал Энберт, которого цитирует Газета. Ru.

CAS отклонил апелляцию Камилы Валиевой по решению о дисквалификации. За это ей придется выплатить судебные издержки и компенсировать расходы ISU и WADA. Несмотря на это, Валиева не теряет решимости и продолжает работать над своим возвращением в спорт.

Энберт уверен, что Валиева упорно тренируется. Он добавил, что верит в её силу и не сомневается, что она сможет вернуться на высокий уровень.

Сама Камила Валиева выразила надежду на возвращение в фигурное катание и заявила, что намерена бороться за возможность соревноваться на международном уровне.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. 

Алекса́ндр Ю́рьевич Э́нберт (род. 17 апреля 1989 года, Ленинград, СССР) — российский фигурист, выступавший в парном катании. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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