Глава ПКР Рожков прокомментировал перспективы участия российских паралимпийцев в Играх-2026

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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал вероятность участия российских паралимпийцев в зимней Паралимпиаде 2026 года в Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, CC BY-SA 3.0

Рожков подчеркнул сложность вопроса о передаче зимних паралимпийских видов спорта в ведение Международной федерации лыжного спорта (FIS), указывая на то, что в рамках FIS уже создана комиссия по развитию паралимпийских видов спорта. Он выразил сомнения относительно степени самостоятельности этой комиссии, не исключая возможность возникновения ситуаций, когда ее решения могут отличаться от решений FIS.

Он отметил, что российские спортсмены пока не участвуют в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду. По его словам, в рамках Международного паралимпийского комитета мы все-таки находили компромиссы, но в работе с олимпийскими федерациями у нас серьезные трудности.

На летней Паралимпиаде-2024 в Париже российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, добились впечатляющего успеха. 88 спортсменов, участвовавших в соревнованиях, завоевали в общей сложности 64 медали, в том числе 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.