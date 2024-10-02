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Союз биатлонистов России увеличил финансирование регионов до 57 млн рублей

1:50
Спорт

В 2024 году Союз биатлонистов России (СБР) увеличил финансовую помощь регионам до 57 миллионов рублей. Об этом свидетельствует отчет о работе организации за 2022-2024 годы.

Союз биатлонистов России увеличил финансирование регионов до 57 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0

В 2023 году региональные организации получили материально-техническую поддержку от СБР в размере 51 миллиона рублей, а в 2024 году эта сумма увеличилась до 57 миллионов рублей. Дополнительно, СБР выплачивал региональным федерациям по 30 миллионов рублей в каждом спортивном сезоне за участие в соревнованиях, проводимых под эгидой СБР.

Изначально предполагалось, что региональные организации получат ежегодную поддержку в размере 35 миллионов рублей.

В сезоне 2022/23 затраты на подготовку и проведение соревнований достигли 101,6 миллиона рублей. В следующем сезоне, 2023/24, расходы снизились до 86,61 миллиона рублей.

В сезоне-2023/24 расходы на российскую сборную выросли почти в два раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 94,58 миллиона рублей. Причиной этого послужило значительное удорожание спортивного инвентаря и оборудования, обусловленное санкциями и нестабильной политической обстановкой.

Согласно информации, расходы на содержание аппарата стабильны и составляют около 55 миллионов рублей за сезон.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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