Войцех Щенсный вернулся в футбол и подписал контракт с "Барселоной" до конца сезона. Польский вратарь завершил карьеру в августе, но вернулся в футбол после того, как "Барселона" потеряла после травмы основного голкипера и капитана Марка-Андре тер Стегена. Соглашение будет действовать до 20 июня 2025 года.
Щенсный объявил о завершении карьеры в августе этого года. Причиной такого решения стала травма колена, которая вынудила голкипера пропустить оставшуюся часть сезона.
После получения травмы Марком-Андре тер Стегеном в гостевом матче чемпионата Испании, каталонский клуб столкнулся с необходимостью найти ему замену. Вратарь, который решил вернуться в большой спорт, принял предложение клуба и стал новым членом команды.
Вратарь Войцех Щенсный завершил свою карьеру в итальянском клубе "Ювентус", за который выступал с 2017 года. За время пребывания в Турине он провел 252 матча, завоевав один Кубок Италии и три титула чемпиона страны.
Во́йцех То́маш Ще́нсный (пол. Wojciech Tomasz Szczęsny, польское произношение: [ˈvɔjt͡ɕɛx ˈtɔmaʂ ˈʂt͡ʂɛ̃snɨ]; род. 18 апреля 1990, Варшава) — польский футболист, вратарь испанского клуба «Барселона».
Марк-Андре́ тер Сте́ген (нем. Marc-André ter Stegen, немецкое произношение: [ˌmaʁk ʔanˈdʁeː teːɐ̯ ˈsteːɡn̩] ; родился 30 апреля 1992, Мёнхенгладбах) — немецкий футболист, вратарь и капитан испанского клуба «Барселона» и сборной Германии.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.