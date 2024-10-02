Щенсный возобновил карьеру, чтобы присоединиться к "Барселоне"

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

Войцех Щенсный вернулся в футбол и подписал контракт с "Барселоной" до конца сезона. Польский вратарь завершил карьеру в августе, но вернулся в футбол после того, как "Барселона" потеряла после травмы основного голкипера и капитана Марка-Андре тер Стегена. Соглашение будет действовать до 20 июня 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Elemaki, CC BY 3.0

Щенсный объявил о завершении карьеры в августе этого года. Причиной такого решения стала травма колена, которая вынудила голкипера пропустить оставшуюся часть сезона.

После получения травмы Марком-Андре тер Стегеном в гостевом матче чемпионата Испании, каталонский клуб столкнулся с необходимостью найти ему замену. Вратарь, который решил вернуться в большой спорт, принял предложение клуба и стал новым членом команды.

Вратарь Войцех Щенсный завершил свою карьеру в итальянском клубе "Ювентус", за который выступал с 2017 года. За время пребывания в Турине он провел 252 матча, завоевав один Кубок Италии и три титула чемпиона страны.

Уточнения

Во́йцех То́маш Ще́нсный (пол. Wojciech Tomasz Szczęsny, польское произношение: [ˈvɔjt͡ɕɛx ˈtɔmaʂ ˈʂt͡ʂɛ̃snɨ]; род. 18 апреля 1990, Варшава) — польский футболист, вратарь испанского клуба «Барселона».

