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Щенсный возобновил карьеру, чтобы присоединиться к "Барселоне"

1:12
Спорт » Командные виды » Футбол

Войцех Щенсный вернулся в футбол и подписал контракт с "Барселоной" до конца сезона. Польский вратарь завершил карьеру в августе, но вернулся в футбол после того, как "Барселона" потеряла после травмы основного голкипера и капитана Марка-Андре тер Стегена. Соглашение будет действовать до 20 июня 2025 года.

Щенсный возобновил карьеру, чтобы присоединиться к "Барселоне"
Фото: commons.wikimedia.org by Elemaki, CC BY 3.0

Щенсный объявил о завершении карьеры в августе этого года. Причиной такого решения стала травма колена, которая вынудила голкипера пропустить оставшуюся часть сезона.

После получения травмы Марком-Андре тер Стегеном в гостевом матче чемпионата Испании, каталонский клуб столкнулся с необходимостью найти ему замену. Вратарь, который решил вернуться в большой спорт, принял предложение клуба и стал новым членом команды.

Вратарь Войцех Щенсный завершил свою карьеру в итальянском клубе "Ювентус", за который выступал с 2017 года. За время пребывания в Турине он провел 252 матча, завоевав один Кубок Италии и три титула чемпиона страны.

Уточнения

Во́йцех То́маш Ще́нсный (пол. Wojciech Tomasz Szczęsny, польское произношение: [ˈvɔjt͡ɕɛx ˈtɔmaʂ ˈʂt͡ʂɛ̃snɨ]; род. 18 апреля 1990, Варшава) — польский футболист, вратарь испанского клуба «Барселона».

Марк-Андре́ тер Сте́ген (нем. Marc-André ter Stegen, немецкое произношение: [ˌmaʁk ʔanˈdʁeː teːɐ̯ ˈsteːɡn̩] ; родился 30 апреля 1992, Мёнхенгладбах) — немецкий футболист, вратарь и капитан испанского клуба «Барселона» и сборной Германии.
 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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