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Госдума приняла закон о запрете ставок для несовершеннолетних и должников

1:54
Спорт

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон, который запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, ограниченных в дееспособности граждан, а также от тех, кто уклоняется от уплаты алиментов или других долгов.

Госдума приняла закон о запрете ставок для несовершеннолетних и должников
Фото: flickr.com by USAID in Africa, PDM

Несмотря на закон, запрещающий несовершеннолетним участвовать в азартных играх, российское законодательство не содержит чёткого запрета на заключение пари с ними со стороны организаторов. Это создает лазейку для несовершеннолетних, позволяя им делать ставки онлайн, особенно если организатор лишь формально проверяет их возраст.

Также они предложили доработать законопроект ко второму чтению, включив в него ограниченно дееспособных граждан, находящихся под попечительством из-за психических расстройств, и распространить запрет на игорные заведения. 

Чтобы обеспечить соблюдение ограничений на участие недееспособных и ограниченно дееспособных граждан в азартных играх, организаторов азартных игр необходимо подключить к государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Это позволит им получать информацию о лицах, лишённых дееспособности или имеющих ограниченную дееспособность, через соглашение об информационном взаимодействии с оператором системы. 

Правительство предлагает внести изменения в законопроект, чтобы предоставить организаторам азартных игр достаточное время для заключения соглашений и выполнения технических требований для подключения к системе.

Законопроект подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий.

Кабинет Министров поддержал законопроект о запрете ставок для несовершеннолетних и должников, но с условием его доработки ко второму чтению.

Уточнения

Тотализа́тор — это один из видов заключаемых пари.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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